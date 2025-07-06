Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Настоящее время".

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Что известно о засекречивании демографических данных в России

Журналисты отмечают, что в обзоре социально-экономического положения России за май, который вышел на этой неделе, раздел Демография – отсутствует. Демографических данных также нет и в соответствующем разделе на сайте Росстата, там последнее обновление было в марте.

В издании уточняют, что речь идет о данных, касающихся количества рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения.

Журналисты напомнили, что в мае стало известно, что демографы, которые работают в России, могут получить скрытые властями данные статистики только для служебного пользования – под личную роспись. Об этом сообщил демограф Алексей Ракша, который ранее обратил внимание, что Росстат прекратил публиковать статистику по миграции и общей численности населения, а также статистику рождений и смертей по регионам.

После обнародования этой информации Россия внесла Ракшу в список "иностранных агентов".