Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о коллапсах в российских аэропортах

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга вечером 5 июля отменили почти 100 авиарейсов. Трудности в работе аэропортах есть и в других городах страны-агрессора: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде.

В российских аэропортах хаос: смотрите видео

В самих аэропортах образовалась давка. Пассажиры, которые прибывают, смешиваются с теми, кто до сих пор не смог вылететь. Часть пассажиров часами не выпускают из самолетов после посадки.

Многие люди не могут вылететь по рейсам: смотрите видео

В сети также распространили кадры из Шереметьева. Там истощенные россияне сидят и лежат на полу не только по углам, но уже везде – яблоку там упасть просто негде. На данный момент задерживается около 170 рейсов, около 50 отменено.

В Шереметьево также коллапс из-за угрозы неизвестных дронов: смотрите видео

Кроме того, росСМИ пишут, что 17 рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи.

В российском Шереметьеве многие люди просто ложатся на пол и не могут дождаться вылетов / Фото российских СМИ

Пропагандисты отмечают, что такая ситуация в российских аэропортах продолжается с самого утра, когда вводили ограничения из-за угрозы атаки неизвестных БПЛА.