Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про колапси в російських аеропортах

В аеропортах Москви та Санкт-Петербурга ввечері 5 липня скасували майже 100 авіарейсів. Труднощі в роботі аеропортах є і в інших містах країни-агресорки: Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді, Калінінграді.

У російських аеропортах хаос: дивіться відео

В самих летовищах утворилася тиснява. Пасажири, які прибувають, змішуються з тими, хто досі не зміг вилетіти. Частину пасажирів годинами не випускають із літаків після посадки.

Багато людей не можуть вилетіти за рейсами: дивіться відео

У мережі також поширили кадри з Шереметьєва. Там виснажені росіяни сидять і лежать на підлозі не тільки по кутах, але вже скрізь – яблуку там впасти просто ніде. На цей час затримується близько 170 рейсів, близько 50 скасовано.

У Шереметьєво також колапс через загрозу невідомих дронів: дивіться відео

Окрім того, росЗМІ пишуть, що 17 рейсів затримано на приліт та виліт в аеропорту Сочі.

У російському Шереметьєву багато людей просто лягають на підлогу та не можуть дочекатися вильотів / Фото російських ЗМІ

Пропагандисти зазначають, що така ситуація в російських аеропортах триває з самого ранку, коли вводили обмеження через загрозу атаки невідомих БпЛА.