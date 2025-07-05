Про вибухи у Саратовській області російські телеграм-канали повідомили близько 4 ночі 5 липня, інформує 24 Канал.

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Найгучніше було у самому місті Енгельс. Тут, кажуть місцеві жителі, уночі увімкнули сирену. Вже незабаром пролунали вибухи – усі поблизу воєнного аеродрому, звідки російські літаки злітають атакувати Україну.

За попередніми даними, працювала російська ППО.



Дивіться на карті, де розташоване місто Енгельс:

У аеропорту "Пулково" оголошували план "Килим"

Збивали дрони і над Ленінградською областю. Через загрози в аеропорту "Пулково" кілька разів за ніч оголошували план "Килим". Затримали близько 50 рейсів.



Дістались дрони Чувашії. Проте тут одними вибухами не обмежилось. Місцеві жителі зняли на відео потужну пожежу, яка спалахнула одразу після атакиу Чебоксарах. Не давали спати невідомі "гості" і Борисоглєбську у Воронезькій області.



У Чебоксарах щось горить після атаки/ Дивіться відео: