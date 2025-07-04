Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

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Що спрогнозували у СБС

У Силах безпілотних систем повідомили, що росіяни нарощують масове застосування дешевого, проте ефективного типу БпЛА – "Шахедів". За його словами, не можна оперативно передбачити усі варіанти його вдосконалення.

Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно і усім, хто у темі. По антишахедним заходам коментувати не буду. Все, що було доречним анонсувати, вже підсвічене офіційними джерелами,

– написав він.

До слова, вночі 4 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши 550 засобів, більшість з яких була спрямована на Київ. Загалом було запущено 539 дронів, з яких 330 "Шахедів", що стало новим антирекордом.