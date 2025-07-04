Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

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Что спрогнозировали в СБС

В Силах беспилотных систем сообщили, что россияне наращивают массовое применение дешевого, однако эффективного типа БпЛА – "Шахедов". По его словам, нельзя оперативно предусмотреть все варианты его совершенствования.

Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме. По антишахедным мероприятиям комментировать не буду. Все, что было уместным анонсировать, уже подсвечено официальными источниками,

– написал он.

К слову, ночью 4 июля Россия осуществила массированную атаку на Украину, использовав 550 средств, большинство из которых было направлено на Киев. Всего было запущено 539 дронов, из которых 330 "Шахедов", что стало новым антирекордом.