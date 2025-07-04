Стране-агрессору удалось накопить большое количество этого оружия. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что говорится о двух типах ракет.

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Сколько Россия накопила наиболее опасных ракет

По словам авиационного эксперта, по использованию баллистического и аэробаллистического вооружения, враг продолжает сохранять возможность изготавливать два типа ракет.

По разным оценкам, только ракет типа "Кинжал" сегодня Россия могла накопить до 150 штук. По "Искандер", Россия сейчас может иметь до 500 таких ракет,

– подчеркнул Долинце.

Он добавил, что в целом оккупанты используют большое количество беспилотников, чтобы истощать украинскую систему противовоздушной обороны. Так, в месяц страна-агрессор способна производить примерно 2700 "Шахедов" и 2500 беспилотников-имитаторов типа "Гербера".

"Это позволяет России обеспечивать регулярное использование этих систем с периодичностью 2 – 3 дня в объемах от 300 до 400 беспилотников. Чтобы осуществить атаку с использованием 500 беспилотников, России пришлось накапливать их 4 дня", – отметил авиационный эксперт.

Напомним, что сегодня враг запустил один "Кинжал", 6 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К". Силам ПВО удалось сбить только 2 крылатые ракеты.