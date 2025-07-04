Одними из первых на место прилета прибыли полицейские, которые всячески помогали горожанам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Циничный обстрел Киева

В ночь пятницы, 4 июля, российская армия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. По предварительным оценкам, было выпущено рекордное количество вражеских БПЛА и ракет по столице.

Первые мгновения после массированной атаки на столицу: смотрите видео

Мы пережили эту темноту вместе. Но к сожалению, есть пострадавшие граждане, изуродованные машины, разрушенные дома и сооружения,

– отреагировал Билошицкий.

По его словам, столичная патрульная полиция всю атаку самоотверженно работала на улицах Киева. Правоохранители эвакуировали раненых, сопровождали людей в убежища, помогали спасателям и медикам.

Как информирует мэр Киева Виталий Кличко, в результате ночного обстрела больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы. Также было повреждено 5 карет "скорых". По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек. Продолжается ликвидация последствий.