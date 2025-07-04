Одними з першими на місце прильоту прибули поліцейські, які всіляко допомагали містянам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Цинічний обстріл Києва

У ніч п'ятниці, 4 липня, російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ. За попередніми оцінками, була випущена рекордна кількість ворожих БпЛА і ракет по столиці.

Перші миті після масованої атаки на столицю: дивіться відео

Ми пережили цю темряву разом. Та на жаль, є постраждалі громадяни, понівечені автівки, зруйновані будинки та споруди,

– відреагував Білошицький.

За його словами, столична патрульна поліція всю атаку самовіддано працювала на вулицях Києва. Правоохоронці евакуювали поранених, супроводжували людей до сховищ, допомагали рятувальникам і медикам.

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, внаслідок нічного обстрілу найбільше постраждали Солом'янський і Святошинський райони. Також було пошкоджено 5 карет "швидких". За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина. Триває ліквідація наслідків.