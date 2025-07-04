Попередньо, там сталося пряме влучання "Шахеда" у будинок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар очільник КМВА Тимура Ткаченка "Реальному Києву".
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Невідомо, чи підлягає будинок відновленню
Більш точні дані щодо атаки на Солом'янський район столиці нададуть фахівці, як тільки буде проведено експертизу.
Попередньо, в будинок у Солом'янському районі влучив "Шахед" і, скоріш за все, це було пряме влучання,
– сказав Тимур Ткаченко.
Наразі невідомо, чи підлягає пошкоджений будинок відновленню.
Всіх мешканців відселили. На місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.
Атака на цей район Києва також спричинила ще низку пожеж у нежитловій забудові, на території гаражного кооперативу, складських приміщень та адмінбудівлі.
Нагадаємо, що унаслідок атаки на Київ постраждали ще кілька районів міста:
- у Дніпровському районі минулося без пожеж, але уламки впали у дворі будинку та біля навчального закладу,
- У Святошинському районі сталася пожежа у складських приміщеннях, приватному секторі, а також постраждав двір 16-поверхового будинку, де загорілися автівки,
- у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території,
- у Шевченківському районі пошкоджено 8-поверховий житловий будинок, сталася пожежа на першому поверсі, окрім того, горів приватний сектор,
- у Голосіївському районі пошкоджено медзаклад та залізничну інфраструктуру.