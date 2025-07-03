Екстрені служби уже прибули на місце атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Києва Віталія Кличка.
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Що відомо про атаку на Дніпровський район Києва
О 22:14 начальник Київської міської адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі Києва було зафіксовано падіння уламків збитого російського БпЛА.
О 22:41 це підтвердив Віталій Кличко.
У Дніпровському районі виявили уламки БпЛА біля одного з навчальних закладів та кількох житлових будинків. Екстрені служби на місці,
– написав він.
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До слова, через атаку також постраждав Оболонський район.
Там уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. На щастя, постраждалих і пошкоджень будинку не виявили.