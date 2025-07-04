Країні-агресорці вдалось накопичити велику кількість цієї зброї. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що мовиться про два типи ракет.

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Скільки Росія накопичила найбільш небезпечних ракет

За словами авіаційного експерта, щодо використання балістичного та аеробалістичного озброєння, ворог продовжує зберігати можливість виготовляти два типи ракет.

За різними оцінками, лише ракет типу "Кинджал" сьогодні Росія могла накопичити до 150 штук. Щодо "Іскандер", Росія зараз може мати до 500 таких ракет,

– наголосив Долінце.

Він додав, що загалом окупанти використовують велику кількість безпілотників, щоб виснажувати українську систему протиповітряної оборони. Так, на місяць країна-агресорка здатна виготовляти приблизно 2700 "Шахедів" та 2500 безпілотників-імітаторів типу "Гербера".

"Це дозволяє Росії забезпечувати регулярне використання цих систем з періодичністю 2 – 3 дні в об'ємах від 300 до 400 безпілотників. Щоб здійснити атаку з використанням 500 безпілотників, Росії довелось накопичувати їх 4 дні", – зауважив авіаційний експерт.

Нагадаймо, що сьогодні ворог запустив один "Кинджал", 6 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К". Силам ППО вдалося збити лише 2 крилаті ракети.