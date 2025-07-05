О взрывах в Саратовской области российские телеграмм-каналы сообщили около 4 ночи 5 июля, информирует 24 Канал.

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Громче всех было в самом городе Энгельс. Здесь, говорят местные жители, ночью включили сирену. Уже вскоре раздались взрывы – все вблизи военного аэродрома, откуда российские самолеты взлетают атаковать Украину.

По предварительным данным, работала российская ПВО.



Смотрите на карте, где расположен город Энгельс:

В аэропорту "Пулково" объявляли план "Ковер"

Сбивали дроны и над Ленинградской областью. Из-за угроз в аэропорту "Пулково" несколько раз за ночь объявляли план "Ковер". Задержали около 50 рейсов.



Добрались дроны до Чувашии. Однако здесь одними взрывами не ограничилось. Местные жители сняли на видео мощный пожар, который вспыхнул сразу после атаки в Чебоксарах. Не давали спать неизвестные "гости" и Борисоглебску в Воронежской области.



В Чебоксарах что-то горит после атаки/ Смотрите видео: