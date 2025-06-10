Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Чому не працюють аеропорти в Москві

Близько о пів на 2 годину ночі в російських пабліках повідомили, що режим "Килим" ввели у всіх московських аеропортах. Зокрема, ідеться про Домодєдово, Шереметьєво, Жуковський і Внуково.

Вказується, що повітряні гавані не приймають літаки на посадку та виліт.

За даними російських телеграм-каналів, як мінімум один рейс "Турецьких авіаліній" з посадкою у Внуково пішов на запасний аеродром. Також на посадку до Санкт-Петербурга пішов рейс авіакомпанії "Пегасус", який летів із Анталії.

Крім цього, відомо, що ще 3 рейси пішли на запасний аеродром. Один з них летів із Шарм-еш-Шейха, а решта з Анталії.

Вказується, що раніше росіяни скаржилися на звуки вибухів у підмосковних містах Раменське, Жуковський та Домодєдово.

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Нагадаємо, ввечері 9 червня росіяни скаржилися на атаку дронів. Зокрема, над Брянськом було чути не менше 8 гучних вибухів. Росіяни заявляли, що в небі видно яскраві спалахи та дим.