Низка телеграм-каналів повідомляє про атаку по росіянах у місті Рильськ та населеному пункті Пригородня Слобідка, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіян почали карати за "правду" про українські атаки дронів, – ЗМІ

Могло прилетіти по командному пункту

Мережею ширяться відео прильотів по командному пункту ворожих військ. Зазначається, що удар міг бути і по розташуванню особового складу окупантів. Попередньо, для атаки було використано чотири ракети GMLRS.

Наразі підтвердження цієї інформації немає ані від української сторони, ані від російських пропагандистів.

Наслідки "бавовни" на Курщині / Фото соцмережі

Як чудово палає ймовірне місце скупчення окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 9 червня дрони атакували Чебоксари. Там безпілотники вдарили по потужностях заводу "Прогрес", який виготовляє антени "Комета" – вони допомагають "Шахедам" протидіяти українським засобам РЕБ. Також дрони здійснили атаку на "Саваслейку". Щонайменше два літаки зазнали уражень.