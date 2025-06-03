Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Дрони ледь не щоночі залітають на територію Росії, завдаючи шкоди її оборонній сфері.

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Що відомо про атаку дронів по Рильську

Російські ЗМІ стверджують, що група дронів атакувала місто Рильськ, що розташоване в Курській області. Як зазвичай, в запуску дронів звинувачують Збройні Сили України. Повідомляється, що на місці, де впали уламки БпЛА, розпочалася пожежа.

Місцеві жителі зазначили, що вибухи лунали біля Рильська та неподалік села Крупець 3 травня близько 23:00. Кілька дронів, імовірно, збила російська "певео". Серед повітряних цілей були й FPV-дроны. Загоряння сталося біля одного з будинків у районі.

Ймовірно, уражені пункти постійної дислокації ворога в Боровському, що біля Рильська,

– йдеться в повідомленні.

Дрони знову атакували Курську область: дивіться відео

Жителі показали, як БпЛА атакували Рильськ: відео

Влада прокоментувала атаку та її наслідки. Виконувач обов'язків губернатора Курщини Олександр Хінштейн зазначив, що внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири дачні будинки. Також відомо, що під час нальоту дронів постраждала 66-річна росіянка, загроз її життю немає.

Наслідки атаки дронів по Курській області / Фото ASTRA

Губернатор додав, що раніше в Рильську сталися два цілеспрямовані удари дронами по водонапірній вежі та вежі очисних споруд.

Крім того, внаслідок атаки дронів у селі Терехівка згорів приватний житловий будинок. Мешканці встигли евакуюватись.

У спільнотах писали, що цього разу дрони цілилися по військовій частині, де вже були прильоти 15 квітня.

Курську область дрони атакували й у ніч на 31 травня. БпЛА спричинили пожежі в Рильську та Льгові. Тоді безпілотники могли долетіти до складів палива чи боєприпасів окупантів.