Ряд телеграмм-каналов сообщает об атаке по россиянах в городе Рыльск и населенном пункте Пригородная Слободка, передает 24 Канал.

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Могло прилететь по командному пункту

Сетью распространяются видео прилетов по командному пункту вражеских войск. Отмечается, что удар мог быть и по расположению личного состава оккупантов. Предварительно, для атаки было использовано четыре ракеты GMLRS.

Сейчас подтверждения этой информации нет ни от украинской стороны, ни от российских пропагандистов.

Последствия "хлопка" на Курщине / Фото соцсети

Как прекрасно пылает вероятное место скопления оккупантов: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 9 июня дроны атаковали Чебоксары. Там беспилотники ударили по мощностям завода "Прогресс", который производит антенны "Комета" – они помогают "Шахедам" противодействовать украинским средствам РЭБ. Также дроны совершили атаку на "Саваслейку". По меньшей мере два самолета получили поражения.