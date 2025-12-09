Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на облэнерго в регионах.

Где ввели аварийные отключения?

Утром 9 декабря в нескольких областях уже ввели аварийные отключения света. Так, на Полтавщине есть команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей.

Также по указанию Укрэнерго, на территории Сумской области ввели графики аварийных отключений для 1 – 5 очередей.

Причиной усиления ограничений являются последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак, что осуществляли россияне. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить стабильное электроснабжение.

Важно! Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание!



Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

