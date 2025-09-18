Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
Як до Росії підкрадається демографічна катастрофа?
За даними закритих демографічних зведень, що циркулюють у внутрішньому обігу російських структур, упродовж наступних п’яти десятиліть населення держави-агресора може зменшитися щонайменше на 25%.
Вже сьогодні на підприємствах відчувається серйозний дефіцит робочих рук, а професійно-технічні навчальні заклади недоотримують абітурієнтів.
До слова: населення Росії наразі складає близько 143,5 мільйона.
Найгірші показники зафіксовані у регіонах Далекого Сходу, де Москва мобілізувала значну частину чоловічого населення і відправила воювати.
Розв’язана кремлем агресія стала однією з ключових причин погіршення демографічної ситуації та песимістичних прогнозів щодо майбутнього країни.
За час бойових дій Росія втратила понад мільйон військових убитими й пораненими. Переважно це чоловіки віком від 20 до 35 років, які формують основу демографічної піраміди
Щоб бодай частково стримати кризові тенденції в економіці та демографії, у Москві пропонують ширше залучати трудових мігрантів. Водночас їх також активно вербують для війни.
Такий підхід кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки – продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях,
– підкреслили у ГУР.
Як Росія намагається боротися з демографічною кризою?
У Росії пропонують карати неодружених чоловіків виправними роботами або відправленням на війну за відсутність спроб створити сім'ю.
Також відчутна провальна міграційна політика. Росія залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів – для ліквідації дефіциту робочої сили. Однак країна-агресорка прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України.
Раніше російська федеральна служба державної статистики припинила публікувати дані про народжуваність і смертність. Журналісти зазначають, що в огляді соціально-економічного становища Росії за травень розділ Демографія – відсутній.