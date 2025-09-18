Що відомо про бюджет Росії на 2026 рік?

Тобто навіть у рік виборів до Держдуми Москва не прагне створити ілюзію "соціальних подачок" та визнає, що стан життя простих росіян стане гіршим, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також Все ж визнав проблему: Путін відчитав чиновників за уповільнення російської економіки

Російський режим змушує місцеву владу нарощувати підтримку війни, а всі ресурси перерозподіляються на військові потреби,

– зазначає ЦПД.

Таким чином замість доріг, лікарень чи програм розвитку населення чекає:

стагнація; зростання бідності; репресії проти будь-якого інакодумства.

Зауважте! Наголошується, що бюджет Росії на 2026 рік – ще одне свідчення того, що Кремль не прагне миру. І це попри регулярну риторику про "готовність до переговорів" чи "врегулювання конфлікту".

Як Центр протидії дезінформації зазначав раніше, подібного плану дій Росія дотримується вже давно. Зокрема тенденція скорочення різних бюджетних витрат на потреби регіонів зберігалась ще від початку 2024 року.

Проте лише наприкінці 2024 року російська влада почала відверто говорити, що регіонам доведеться пожертвувати певними своїми інтересами. І це все заради фінансування війни в Україні.

У ЦПД нагадали: у бюджеті на поточний 2025 рік Кремль різко збільшив військові видатки. Однак водночас влада Росії скоротила різні соціальні програми, а також фінансування регіонів.

Зверніть увагу! У дописі підкреслили: такі ддії російської влади підтверджують те, що війна залишається абсолютним пріоритетом Володимира Путіна, а добробут власних громадян жертвується заради продовження агресії проти України.

Що ще відбувається з економікою Росії?

Уряд Росії шукає різні додаткові "фінансові ресурси", аби виконувати всіх зобов'язання. Зокрема скорочення витрат у країні може торкнутися невійськових напрямків.

Наразі Кремль продовжує дотримуватися тактики "все для фронту, все для перемоги". З початку повномасштабної війни військові витрати Росії майже подвоїлися в номінальному вираженні.