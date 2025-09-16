Чому Путін визнав проблеми у російської економіки?
Ситуація свідчить про те, що заперечувати очевидні проблеми більше неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Згідно зі слів Путіна, офіційна статистика в 0,4% зростання ВВП в липні – це недостатньо. Тому він наказав росіянам забезпечити "вищі темпи".
Ба більше, російський лідер вимагає забезпечити наповнення бюджету шляхом посилення боротьби з:
- "сірими схемами";
- тіньовою економікою;
- ухиленням від сплати податків.
Чому Путін раптово визнав проблеми Кремля?
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що ще недавно Володимир Путін публічно заперечував очевидні економічні проблеми країни. Однак наразі стався різкий поворот у його риториці. Це свідчить про те, що приховувати реальний стан справ у Росії більше неможливо. Крім того, пропаганда від замовчування перейде до перекладання відповідальності на "поганих бояр", які "не виконують доручення президента".
Однак головна причина падіння російської економіки полягає не в некомпетентних чиновниках. Причиною цієї ситуації є розв'язана російським диктатором агресивна війна проти України. Саме повномасштабне вторгнення з’їдає величезні ресурси на непродуктивний військово-промисловий комплекс та армію.
Це, своєю чергою, призвело до:
- рекордного дефіциту бюджету;
- обвалу промислового виробництва;
- падіння нафтогазових доходів.
Зверніть увагу! Виправити економічну ситуацію та отримати більше грошей на війну в Україні, просто давши команду уряду і чиновникам, у Путіна точно не вийде.
Що відбувається з економікою Росії?
Економічна ситуація в Росії стає гіршою. Зокрема на це вказує падіння рубля. Однак у країні-агресорці даний факт продовжували заперечувати.
12 вересня Російський Центробанк ухвалив рішення про корекцію ключової ставки. Він знизив її на 1 відсотковий пункт. Тепер цей показник становить 17%. Нова ключова ставка почне діяти уже з 15 вересня.
Ба більше, через війну проти України Кремль може підвісити податки. Найбільш ймовірним варіантом є підвищення ПДВ у Росії.