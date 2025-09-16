Чому Путін визнав проблеми у російської економіки?

Ситуація свідчить про те, що заперечувати очевидні проблеми більше неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Згідно зі слів Путіна, офіційна статистика в 0,4% зростання ВВП в липні – це недостатньо. Тому він наказав росіянам забезпечити "вищі темпи".

Ба більше, російський лідер вимагає забезпечити наповнення бюджету шляхом посилення боротьби з:

  1. "сірими схемами";
  2. тіньовою економікою;
  3. ухиленням від сплати податків.

Чому Путін раптово визнав проблеми Кремля?

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що ще недавно Володимир Путін публічно заперечував очевидні економічні проблеми країни. Однак наразі стався різкий поворот у його риториці. Це свідчить про те, що приховувати реальний стан справ у Росії більше неможливо. Крім того, пропаганда від замовчування перейде до перекладання відповідальності на "поганих бояр", які "не виконують доручення президента".

Однак головна причина падіння російської економіки полягає не в некомпетентних чиновниках. Причиною цієї ситуації є розв'язана російським диктатором агресивна війна проти України. Саме повномасштабне вторгнення з’їдає величезні ресурси на непродуктивний військово-промисловий комплекс та армію.

Це, своєю чергою, призвело до:

  1. рекордного дефіциту бюджету;
  2. обвалу промислового виробництва;
  3. падіння нафтогазових доходів.

Зверніть увагу! Виправити економічну ситуацію та отримати більше грошей на війну в Україні, просто давши команду уряду і чиновникам, у Путіна точно не вийде.

Що відбувається з економікою Росії?

  • Економічна ситуація в Росії стає гіршою. Зокрема на це вказує падіння рубля. Однак у країні-агресорці даний факт продовжували заперечувати.

  • 12 вересня Російський Центробанк ухвалив рішення про корекцію ключової ставки. Він знизив її на 1 відсотковий пункт. Тепер цей показник становить 17%. Нова ключова ставка почне діяти уже з 15 вересня.

  • Ба більше, через війну проти України Кремль може підвісити податки. Найбільш ймовірним варіантом є підвищення ПДВ у Росії.