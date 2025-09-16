Почему Путин признал проблемы у российской экономики?
Ситуация свидетельствует о том, что отрицать очевидные проблемы больше невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Смотрите также Эффективнее, чем санкции: как по России ударит признание спонсором терроризма
Согласно словам Путина, официальная статистика в 0,4% роста ВВП в июле – это недостаточно. Поэтому он приказал россиянам обеспечить "более высокие темпы".
Более того, российский лидер требует обеспечить наполнение бюджета путем усиления борьбы с:
- "серыми схемами";
- теневой экономикой;
- уклонением от уплаты налогов.
Почему Путин внезапно признал проблемы Кремля?
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что еще недавно Владимир Путин публично отрицал очевидные экономические проблемы страны. Однако сейчас произошел резкий поворот в его риторике. Это свидетельствует о том, что скрывать реальное положение дел в России больше невозможно. Кроме того, пропаганда от замалчивания перейдет к перекладыванию ответственности на "плохих бояр", которые "не выполняют поручения президента".
Однако главная причина падения российской экономики заключается не в некомпетентных чиновниках. Причиной этой ситуации является развязанная российским диктатором агрессивная война против Украины. Именно полномасштабное вторжение съедает огромные ресурсы на непродуктивный военно-промышленный комплекс и армию.
Это, в свою очередь, привело к:
- рекордному дефициту бюджета;
- обвалу промышленного производства;
- падению нефтегазовых доходов.
Обратите внимание! Исправить экономическую ситуацию и получить больше денег на войну в Украине, просто дав команду правительству и чиновникам, у Путина точно не получится.
Что происходит с экономикой России?
Экономическая ситуация в России становится хуже. В частности на это указывает падение рубля. Однако в стране-агрессоре данный факт продолжали отрицать.
12 сентября Российский Центробанк принял решение о коррекции ключевой ставки. Он снизил ее на 1 процентный пункт. Теперь этот показатель составляет 17%. Новая ключевая ставка начнет действовать уже с 15 сентября.
Более того, из-за войны против Украины Кремль может подвесить налоги. Наиболее вероятным вариантом является повышение НДС в России.