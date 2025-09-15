Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Чего хочет Путин, испытывая Запад?
Российская разведка с чрезвычайной дерзостью проводила гибридные военные операции против Запада после 2022 года, говорится в статье.
Какие диверсии делали россияне против Европы:
- планировали диверсии против европейских военных объектов, оборонных компаний, а также американских военных баз и персонала в Европе;
- подложили взрывчатку на грузовые самолеты в Германии, которые направлялись в Соединенные Штаты и Канаду;
- пытались убить Армина Паппергера.
СМИ объясняет, какую цель имеют россияне:
Владимир Путин мечтает о распаде НАТО и дискредитации статьи 5 учредительного договора альянса, в которой члены обязуются рассматривать нападение на одного союзника как нападение на всех.
То, что дроны залетели в Польшу, означает, что Кремль решился испытать решимость Запада. Но Запад реагирует очень вяло, особенно США.
Несмотря на то, что НАТО сделало ряд резких заявлений, этого недостаточно – нужны реальные шаги.
"Администрация Трампа имеет мощные карты, и она должна их использовать. Для начала Вашингтон должен рассекретить любые разведывательные данные относительно российских намерений, стоявших за атакой беспилотника, а также разведывательные данные о других кремлевских заговорах. И он должен сотрудничать с союзниками, чтобы выслать агентов российской разведки. Западным странам нужно будет особенно пристально следить за вероятными попытками России вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдове позже в этом месяце", – перечислили в медиа.
Также The Telegraph считает, что США в координации с союзниками должны усилить экономическое давление на Россию. Речь о вторичных санкциях, направленных на ограничение доходов России от экспорта нефти. И о вооружении Украины ракетами, чтобы Киев мог отвечать на атаки.
Вывод статьи прост: если не остановить Путина сейчас, эскалация продолжится.
Россия понемногу продавливает границы ЕС
С похожим мнением несколько дней назад выступил Sky News. Там сравнили действия Путина с нарезанием салями, мол, небольшие, но постоянные движения способствуют постепенному продвижению России.
В Польше уверяют, что их ПВО была готова к атаке.
Но российские дроны залетали и в Румынию. В стране признали, что БПЛА вторгались в воздушное пространство Румынии 11 раз с начала полномасштабного вторжения в Украину.