Почему в Европе может повториться ситуация, похожая на 11 сентября 2001 года?

В последние годы россияне активизировались с диверсионными действиями против Европы. С 2023 по 2024 год их количество выросло более чем втрое. За последний год россияне "и другие противники" нарушали работу западных энергетических систем, вмешивались в национальные выборы, планировали установку зажигательных устройств на грузовых самолетах и взламывали сети медицинских служб и юридические записи в рамках тайных атак, направленных на сокрытие виновника.

Последние яркие примеры – вмешательства в работу GPS-систем, когда самолеты Урсулы фон дер Ляйен и других чиновников не могли приземлиться.

Такие провокации являются признаком так называемой гибридной или серой зоны войны, которая стремится антагонизировать и дестабилизировать страны путем сочетания скрытых военных, экономических и дезинформационных мероприятий без открытых нападений. (...) Одно из опасений чиновников заключается в том, что Россия усиливает дестабилизацию, чтобы она имела вид нормальной, пока не перерастет в актовые войны. Некоторые нынешние и бывшие чиновники утверждают, что тайные действия, которые приписывают России, уже являются актом войны,

NYT цитирует министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, который говорил, что Россия считает себя в состоянии войны с НАТО.

Интересно! То же самое впоследствии повторил и Радослав Сикорский, говоря, что НАТО не воюет против России, но Россия воюет против НАТО.

После атаки России на Польшу начали говорить: чтобы заставить НАТО к действиям, нужно какое-то событие. Например, Майкл Карпентер, бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подчеркнул: Европа сейчас такая самоуверенная, как и Америка до 11 сентября 2001 года.

По его словам, Запад допускает огромную стратегическую ошибку, потому что он не способен определить приоритеты и спланировать меры противодействия гибридной войне России.

Тогда, после терактов 11 сентября, НАТО единственный раз применило статью 5. Сейчас, после атак на Польшу, Альянс не сделал этого. Задействовали разве статью 4 о консультациях.

Хотя Марк Рютте пообещал разрушительную реакцию и заявил: "Когда дело доходит до гибридных технологий, мы не наивны".

В целом ЕС рассматривает изъятие российских замороженных активов в пользу Украины и введение санкций против России.

А вот страны, граничащие с Россией, принимают тайные меры. Например, министр обороны Швеции высказался, что его страна не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира с Россией.

Россия не останавливается, потому что не чувствует сопротивление