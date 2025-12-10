Россия могла готовить теракты против авиации США, которые по масштабам напоминали бы атаки 11 сентября. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на западные спецслужбы, передает 24 Канал.

Читайте также "Зеленский идет по тонкому канату": интервью с генералом Раяном о вероятности мира и плане США

Что известно о попытках россиян совершить теракт?

По данным спецслужб, российские диверсанты планировали заложить взрывчатку в грузовые самолеты, выполняющие рейсы в США.

Информация прозвучала на фоне публикации обновленной Стратегии национальной безопасности США, где администрация Дональда Трампа говорит о намерении "восстановить стратегическую стабильность" в отношениях с Москвой. В Кремле уже заявили, что документ "в целом соответствует" их видению.

В то же время западные спецслужбы утверждают, что Россия параллельно готовила масштабную волну терактов на Западе.

Обратите внимание! В 2024 году в логистических центрах DHL в Великобритании, Польше и Германии произошли взрывы. В посылках была заложена взрывчатка, достаточно мощная, чтобы уничтожить грузовой самолет в случае детонации на борту.

Следствие установило, что за атаками стояла группа российских диверсантов, у которых нашли еще 6 килограммов взрывчатых веществ. По данным СМИ, следующим этапом плана было взорвать самолеты, летящие в США.

Спецслужбы Запада уже сорвали несколько российских диверсий против гражданской инфраструктуры. Среди них – попытки подрыва мостов и железной дороги, поджоги торговых центров, повреждения дамб и отравления водоснабжения. Потенциальные последствия таких атак могли унести жизни сотен или даже тысяч людей.

Отдельные разведслужбы Европы сообщают о росте российской разведывательной активности возле транспортных объектов – мостов и железнодорожных линий. По их словам, целями для атаки могут стать самолеты или поезда с пассажирами, энергетические объекты или даже операции по поддержке международных террористических группировок.

Что известно об операциях украинских спецслужб?