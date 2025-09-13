Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
Что известно о дронах в Румынии 13 сентября?
Для северной части уезда Тулча опубликовали предупреждение RO-Alert.
Недавно Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям направила сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, сообщив гражданам о вероятности падения объектов из воздушного пространства и призвав их принять защитные меры. Ориентировочная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут,
– сообщили представители Инспекции по чрезвычайным ситуациям Тулчи.
Там "напомнили населению, что территория Румынии не является целью атак Российской Федерации".
Предупреждение RO-Alert для Румынии / Скриншот
Территориально уезд Тулча расположен недалеко от Одесской области.
Показываем уезд Тулча на карте Румынии
Что такое RO-Alert
Это предупреждение, которое присылают на мобильные телефоны румынские органы власти. Предупредительное сообщение получают люди, которые находятся в непосредственной близости от места чрезвычайной ситуации.
"Для этого оператор системы RO-ALERT получает цифровую карту, на которой он может выбрать/выделить территорию, на которую необходимо отправить предупредительное сообщение. Все антенны мобильной связи, принадлежащих операторам мобильной связи в выделенной зоне, пересылают предупреждения на все мобильные телефоны, находящихся в пределах соответствующей территории. Имя и номер телефона пользователей не нужны, поэтому они останутся неизвестными", – объясняют механизм действия на профильном сайте.
В Румынии просят граждан строго соблюдать меры безопасности, переданные властями, "внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать по единому номеру для экстренных вызовов 112 о любой ситуации, которая ставит под угрозу их безопасность, или если они нуждаются в помощи".
Россия испытывает Запад на прочность
Вечером 13 сентября СМИ публикуют видео воздушной тревоги на востоке Польши.
Также известно, что люблинский аэропорт прекратил работу. Это произошло на фоне угрозы атаки российских дронов.
Страна поднимала авиацию.