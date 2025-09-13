Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

Что известно о дронах в Румынии 13 сентября?

Для северной части уезда Тулча опубликовали предупреждение RO-Alert.

Недавно Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям направила сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, сообщив гражданам о вероятности падения объектов из воздушного пространства и призвав их принять защитные меры. Ориентировочная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут,

– сообщили представители Инспекции по чрезвычайным ситуациям Тулчи.

Там "напомнили населению, что территория Румынии не является целью атак Российской Федерации".



Предупреждение RO-Alert для Румынии / Скриншот

Территориально уезд Тулча расположен недалеко от Одесской области.

Показываем уезд Тулча на карте Румынии

Что такое RO-Alert



Это предупреждение, которое присылают на мобильные телефоны румынские органы власти. Предупредительное сообщение получают люди, которые находятся в непосредственной близости от места чрезвычайной ситуации.



"Для этого оператор системы RO-ALERT получает цифровую карту, на которой он может выбрать/выделить территорию, на которую необходимо отправить предупредительное сообщение. Все антенны мобильной связи, принадлежащих операторам мобильной связи в выделенной зоне, пересылают предупреждения на все мобильные телефоны, находящихся в пределах соответствующей территории. Имя и номер телефона пользователей не нужны, поэтому они останутся неизвестными", – объясняют механизм действия на профильном сайте.

В Румынии просят граждан строго соблюдать меры безопасности, переданные властями, "внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать по единому номеру для экстренных вызовов 112 о любой ситуации, которая ставит под угрозу их безопасность, или если они нуждаются в помощи".

