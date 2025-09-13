Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

Що відомо про дрони в Румунії 13 вересня?

Для північної частини повіту Тулча опублікували попередження RO-Alert.

Нещодавно Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій надіслала повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, повідомивши громадян про ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору та закликавши їх вжити захисних заходів. Орієнтовна тривалість повітряної тривоги становить приблизно 90 хвилин,

– повідомили представники Інспекції з надзвичайних ситуацій Тулчі.

Там "нагадали населенню, що територія Румунії не є ціллю атак Російської Федерації".



Попередження RO-Alert для Румунії / Скриншот

Територіально повіт Тулча розташований неподалік Одещини.

Показуємо повіт Тулча на карті Румунії

Що таке RO-Alert



Це попередження, яке надсилають на мобільні телефони румунські органи влади. Попереджувальне повідомлення отримують люди, які знаходяться в безпосередній близькості від місця надзвичайної ситуації.



"Для цього оператор системи RO-ALERT отримує цифрову карту, на якій він може вибрати/виділити територію, на яку необхідно надіслати попереджувальне повідомлення. Всі антени мобільного зв'язку, що належать операторам мобільного зв'язку у виділеній зоні, пересилають попередження на всі мобільні телефони, що знаходяться в межах відповідної території. Ім'я та номер телефону користувачів не потрібні, тому вони залишаться невідомими", – пояснюють механізм дії на профільному сайті.

У Румунії просять громадян суворо дотримуватися заходів безпеки, переданих владою, "уважно читати повідомлення, отримані через систему RO-Alert, уникати паніки та повідомляти за єдиним номером для екстрених викликів 112 про будь-яку ситуацію, яка ставить під загрозу їхню безпеку, або якщо вони потребують допомоги".

Росія випробовує Захід