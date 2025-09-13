Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.
Що відомо про дрони в Румунії 13 вересня?
Для північної частини повіту Тулча опублікували попередження RO-Alert.
Нещодавно Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій надіслала повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, повідомивши громадян про ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору та закликавши їх вжити захисних заходів. Орієнтовна тривалість повітряної тривоги становить приблизно 90 хвилин,
– повідомили представники Інспекції з надзвичайних ситуацій Тулчі.
Там "нагадали населенню, що територія Румунії не є ціллю атак Російської Федерації".
Попередження RO-Alert для Румунії / Скриншот
Територіально повіт Тулча розташований неподалік Одещини.
Показуємо повіт Тулча на карті Румунії
Що таке RO-Alert
Це попередження, яке надсилають на мобільні телефони румунські органи влади. Попереджувальне повідомлення отримують люди, які знаходяться в безпосередній близькості від місця надзвичайної ситуації.
"Для цього оператор системи RO-ALERT отримує цифрову карту, на якій він може вибрати/виділити територію, на яку необхідно надіслати попереджувальне повідомлення. Всі антени мобільного зв'язку, що належать операторам мобільного зв'язку у виділеній зоні, пересилають попередження на всі мобільні телефони, що знаходяться в межах відповідної території. Ім'я та номер телефону користувачів не потрібні, тому вони залишаться невідомими", – пояснюють механізм дії на профільному сайті.
У Румунії просять громадян суворо дотримуватися заходів безпеки, переданих владою, "уважно читати повідомлення, отримані через систему RO-Alert, уникати паніки та повідомляти за єдиним номером для екстрених викликів 112 про будь-яку ситуацію, яка ставить під загрозу їхню безпеку, або якщо вони потребують допомоги".
Росія випробовує Захід
Увечері 13 вересня ЗМІ публікують відео повітряної тривоги на сході Польщі.
Також відомо, що люблінський аеропорт припинив роботу. Це сталося на тлі загрози атаки російських дронів.
Країна піднімала авіацію.