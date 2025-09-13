Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

Що в ЗС Польщі сказали про загрозу?

Військові пояснили, що з метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору Оперативний командувач ЗС увів у дію всі необхідні процедури. Наразі у повітряному просторі Польщі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану найвищої готовності.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та охорону громадян, особливо в районах, прилеглих до зони загрози,

– йдеться у повідомленні.

Це підтвердив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. За його словами, у зв'язку з загрозою з боку російських дронів, що діють над Україною поблизу кордону з Польщею, у повітряному просторі розпочато превентивне застосування авіації, а наземні системи протиповітряної оборони досягли стану найвищої готовності.