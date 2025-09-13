Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Смотрите также Польша впервые отбивалась от российских "Шахедов": все, что известно

Что в ВС Польши сказали об угрозе?

Военные объяснили, что с целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства Оперативный командующий ВС ввел в действие все необходимые процедуры. Сейчас в воздушном пространстве Польши действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния высокой готовности.

Эти действия имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и охрану граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы,

– говорится в сообщении.

Это подтвердил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, в связи с угрозой со стороны российских дронов, действующих над Украиной вблизи границы с Польшей, в воздушном пространстве начато превентивное применение авиации, а наземные системы противовоздушной обороны достигли состояния высокой готовности.