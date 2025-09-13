Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Что происходит в аэропорту Люблина?

Известно, что аэропорт в городе Люблин не работает примерно с 16:00 по местному времени. В это время в Волынской области на границе с Польшей фиксировали российские дроны.

Позже Польское агентство аэронавигационных услуг опубликовало заявление, в котором обозначило причину, почему приостановили работу аэропорта в Люблине.

Из-за военных операций аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для воздушных операций. Мы будем держать вас в курсе событий,

– говорится в сообщении.

Предварительно, воздушная зона будет закрыта до 19:00 по киевскому времени.