Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.
К теме Российские военные развернули "Искандер" на трассе возле границы с Польшей, – СМИ
Что происходит в аэропорту Люблина?
Известно, что аэропорт в городе Люблин не работает примерно с 16:00 по местному времени. В это время в Волынской области на границе с Польшей фиксировали российские дроны.
Позже Польское агентство аэронавигационных услуг опубликовало заявление, в котором обозначило причину, почему приостановили работу аэропорта в Люблине.
Из-за военных операций аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для воздушных операций. Мы будем держать вас в курсе событий,
– говорится в сообщении.
Предварительно, воздушная зона будет закрыта до 19:00 по киевскому времени.