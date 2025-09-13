Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что заметили на автостраде в России?

В сети сообщили о, вероятно, очередной провокации России. Страна-агрессор могла установить ракетный комплекс недалеко от границы с Польшей.

Заметим, что официальных сообщений об этом не поступало.

"Искандер" на автостраде: смотрите видео свидетелей

"Вооруженные силы России, по сообщениям, развернули ракетный комплекс "Искандер" на автостраде в Калининградской области, вблизи польской границы", – говорится в сообщении.

Обострение напряженности в Европе: что известно?