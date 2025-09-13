Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что заметили на автостраде в России?
В сети сообщили о, вероятно, очередной провокации России. Страна-агрессор могла установить ракетный комплекс недалеко от границы с Польшей.
Заметим, что официальных сообщений об этом не поступало.
"Искандер" на автостраде: смотрите видео свидетелей
"Вооруженные силы России, по сообщениям, развернули ракетный комплекс "Искандер" на автостраде в Калининградской области, вблизи польской границы", – говорится в сообщении.
Обострение напряженности в Европе: что известно?
Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники во время атаки на Украину нарушили воздушное пространство Польши. На территории страны нашли уже 17 беспилотников и обломок ракеты.
На заседании Совета Безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что почти полсотни стран выразили обеспокоенность и привлекают внимание мирового сообщества к очередному грубому нарушению международного права и Устава ООН Россией в отношении Польши.
В свою очередь, исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН подчеркнула, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом тревожных нарушений воздушного пространства.
Также известно, что Польша закрыла границу с Беларусью из-за учений "Запад-2025" и провокаций Минска. Там натянули колючую проволоку на границе и установили заградительные щиты.