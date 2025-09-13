Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какие новые ограничения готовит ЕС для россиян?

Как сообщил изданию представитель Европейской комиссии, в декабре 2025 года планируют опубликовать новые рекомендации для государств-членов по ужесточению визового режима для россиян. Речь идет о более жестких критериях для тех, кто хочет попасть в страны ЕС.

В сентябре 2022 года Евросоюз уже разорвал соглашение об упрощении визового режима с Россией. Однако пока решение о выдаче виз остаются в зоне ответственности отдельных стран.

Например, Польша, Чехия, страны Балтии и Финляндия максимально ограничили доступ россиян, тогда как Франция, Испания или Италия оставляют процедуры более либеральными.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году более полмиллиона россиян получили шенгенские визы. Это значительно меньше, чем до начала полномасштабного вторжения, но больше, чем в 2023 году.

В то же время в Брюсселе, по данным СМИ, обсуждают возможный запрет туристических виз как часть 19-го пакета санкций против Москвы.

Как реагируют на возможные изменения?

Представительница российской оппозиции Юлия Навальная в письме призвала ЕС "не наказывать всех граждан России, а направить ограничения против олигархов, силовиков и пропагандистов".

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский также предлагает ввести запрет на выезд российских дипломатов за пределы страны, где они работают.

Что известно об ограничениях на въезд россиян в ЕС?