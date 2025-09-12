ФРГ продолжает подготовку нового пакета санкций против России, который, в частности, включает предложение по большему ограничению выдачи шенгенских виз российским туристам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ntv.

Как Германия хочет ограничить визы для россиян?

В свете подготовки Европейским Союзом дополнительного пакета санкций против России, правительство Германии выступает за ужесточение ограничений на выдачу виз для въезда в Шенгенскую зону.

В позиционном документе подчеркивается необходимость полной имплементации руководящих принципов, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году, которые имеют целью ограничить визовый доступ для граждан России. Они до сих пор имеют возможность путешествовать с целью туризма или шопинга в ЕС.

В прошлом году консульства ЕС в России выдали около 542 000 краткосрочных виз для путешествий в ЕС и другие страны Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Эта цифра, хотя и уменьшилась по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года, является большей примерно на 20% по сравнению с 2023 годом.

Такое развитие событий вызывает разочарование, особенно в восточных странах ЕС. Там уже давно звучит критика относительно неприемлемости того, что состоятельные россияне, которые получают выгоду от правительства лидера Кремля, греются на солнце, тогда как люди в Украине погибают,

– говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется южным странам ЕС, где особенно любят отдыхать россияне. Например:

итальянские консульства в России выдали более 152 000 шенгенских виз в 2024 году, что примерно на 12% больше, чем в 2023 году;

французские консульские работники в России – 124 000 виз;

испанские консульские работники – около 111 000 виз;

греческие – почти 60 000 виз.

Зато немецкие консульства в России в 2024 году одобрили около 17 000 заявок на получение краткосрочных шенгенских виз, что примерно на 2 000 меньше, чем в прошлом году. Эта цифра значительно ниже, чем почти 326 000 одобрений, зафиксированных в 2019 году, до пандемии.

Хотя статистика ЕС не учитывает долгосрочные визы или визы, выданные гражданам России в третьих странах, дипломаты утверждают, что эти цифры дают ценную сравнительную информацию.



Как Германия планирует ограничить выдачу виз россиянам / Фото Freepik

Что дадут визовые ограничения?

Германия рассматривает возможность введения более жестких правил выдачи виз для граждан России, направленных на ограничение въезда лиц, которые могут поддерживать российское правительство или распространять пропаганду войны во время туристических поездок в страну.

Этот подход может быть формализован через новые правила или путем более последовательного применения имеющихся руководящих принципов Европейской комиссии, установленных в 2022 году.

Министерство иностранных дел подтвердило, что Германия ужесточила визовые критерии для граждан России с началом российской агрессии против Украины. Эти меры касаются как национальных, так и шенгенских виз.

Так, Европейская Комиссия готовится представить конкретное предложение по выдаче виз странами-членами ЕС. Сейчас она тесно сотрудничает со странами-членами над разработкой нового пакета санкций.

