Сразу два немецких ведомства – Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел – подтвердили снятие ограничений. Деталями заявления делится 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Что известно о восстановлении гуманитарных виз в Германии?

Германия объявила о намерении разморозить выдачу гуманитарных виз, в частности, для граждан России и Беларуси. Эта инициатива направлена на оказание помощи тем, кто из-за своей деятельности оказался в опасности в родных странах.

Процедуры приема лиц, которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности в защиту свободы слова, демократии и прав человека или прием которых представляет политический интерес по другим причинам, будут восстановлены,

– ответили оба ведомства на запрос DW.

В недавнем заявлении оба ведомства ссылаются на статью 22, параграф 2 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz), которая предоставляет Министерству внутренних дел полномочия разрешать въезд иностранцев в Германию с целью "обеспечения политических интересов Германии". Примечательно, что законодательный текст охватывает всех иностранцев, без дополнительных указаний о белорусах или россиянах.

По словам Министерства иностранных дел Германии, "эти процедуры являются важным внешнеполитическим инструментом, направленным на оказание поддержки пострадавшим лицам".

Также МИД Германии объявило о некоторых изменениях в правила выдачи гуманитарных виз. Отныне будет отменена ранее установленная "ускоренная процедура въезда" для граждан Беларуси, России и Ирана.

При этом сроки и конкретные детали возобновления выдачи виз остаются непонятными.

Почему была приостановлена выдача виз?

Министерство внутренних дел Германии сообщало, что с мая 2022 года страна предоставила гуманитарные визы 2490 россиянам и 410 белорусам с марта 2021 года. Однако, конце июля министерство подтвердило, что недавние решения новой правящей коалиции о сокращении специальных программ по приему иностранцев также повлияли на заявления, поданные на гуманитарных основаниях.

Пока продолжались дискуссии о том, какие программы ликвидировать, прием новых иностранцев, которые стремятся въехать по гуманитарным соображениям, приостановился.

Несмотря на эти изменения, Министерство внутренних дел заверило, что владельцев гуманитарных виз это не коснется. Чиновники заявляли, что тем, кто уже находится в Германии, будет продлен вид на жительство в соответствии со стандартными законами о пребывании.

