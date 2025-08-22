Переезд в другую страну всегда сопровождается периодом адаптации. И украинка Ольга рассказала 24 Каналу, чего ей не хватает в Германии даже после лет жизни в стране.

Интересно Эта "невинная" ошибка с багажом в аэропорту может обернуться проблемами: не все знают

Чего украинке не хватает в Германии?

Первое, о чем вспомнила Ольга – так это эстетика в мелких вещах, ведь в Германии ее существенно не хватает.

Здесь все определяет прибыль или пользу, а красота и эстетика – это второстепенное. Это распространяется на подачу пищи, оформление помещений, одежда, супермаркеты и магазины,

– поделилась украинка.

Еще одна вещь, чего ей не хватает в Германии – это социализации и случайного общения с людьми на мероприятиях, в барах и заведениях, на улице. Ольга поделилась, что за один день в Украине говорит с людьми больше, чем за год в Германии. Также не хватает в стране и принадлежности к чему-то большему.

Кроме того, не хватает в стране и звуков детей "на фоне" – ведь площадки для игр здесь спрятаны от людей, дети очень заняты и их всегда сопровождают взрослые. Поэтому видно и слышно их только тогда, когда они идут с или в школу.

И это очень печально, потому что такое впечатление что родителей и детей отрезают от общества – не видно людей с колясками на публике, криков и хохота и этого всего,

– рассказала девушка.

Последняя вещь, к которой Ольга не может привыкнуть – это отсутствие сезонности овощей и фруктов – мандарины, голубика и другие сезонные фрукты в Германии можно найти в течение всего года – и это, по ее мнению, не очень естественно.

К слову, ранее мы уже рассказывали, к чему украинцы в Германии приспособиться сложнее всего.