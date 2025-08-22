Переїзд в іншу країну завжди супроводжується періодом адаптації. І українка Ольга розповіла 24 Каналу, чого їй не вистачає у Німеччині навіть після років життя у країні.

Чого українці не вистачає в Німеччині?

Перше, про що згадала Ольга – так це естетика у дрібних речах, адже у Німеччині її суттєво бракує.

Тут все визначає прибуток чи користь, а краса та естетика – це другорядне. Це поширюється на подачу їжі, оформлення приміщень, одяг, супермаркети і магазини,

– поділилася українка.

Ще одна річ, чого їй не вистачає у Німеччині – це соціалізації та випадкового спілкування з людьми на заходах, у барах та закладах, на вулиці. Ольга поділилася, що за один день в Україні говорить з людьми більше, ніж за рік у Німеччині. Також не вистачає в країні й приналежності до чогось більшого.

Окрім того, не вистачає у країні і звуків дітей "на фоні" – адже майданчики для ігор тут заховані від людей, діти дуже зайняті та їх завжди супроводжують дорослих. Тому видно й чути їх тільки тоді, коли вони йдуть з чи до школи.

І це дуже сумно, бо таке враження що батьків та дітей відрізають від суспільства – не видно людей з візочками на публіці, криків та реготу і оцього всього,

– розповіла дівчина.

Остання річ, до якої Ольга не може звикнути – це відсутність сезонності овочів та фруктів – мандарини, лохина та інші сезонні фрукти у Німеччині можна знайти впродовж всього року – і це, на її думку, не дуже природно.

