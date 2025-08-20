Туристка поділилася попередженням щодо багажу – і про цю небезпеку з ним чимало людей навіть не підозрюють, повідомляє 24 Канал з посиланням на skzzolno.

Яка є помилка з багажем в аеропорту?

Передусім попередження стосується усіх, хто подорожує з биркою з іменем на багажі. Незалежно від того, чи ви здаєте рюкзак, чи валізу, мандрівниця попередила, що варто бути дуже обережними, коли ви прикріпляєте бирку до своїх речей.

Про цей лайфхак щодо безпеки майже ніхто не говорить, і подорожувальниці довелося розібратися з цим самостійно.

Більшість багажних бирок влаштовані так: на зворотному боці є ваше ім’я. Це небезпечно для вас з багатьох причин. Там у вас є ваше повне ім’я, ваш номер телефону, у вас є вся ваша контактна інформація, – поділилася дівчина.



З багажем в аеропорту варто бути уважними / Фото Pexels

І в аеропорту вони можуть легко перевернутися – і це значить, що будь-хто може сфотографувати бирку, і потім навіть виставити фотографію онлайн. Зрештою необмежена кількість людей отримає доступ до вашої особистої інформації – і ця небезпека не варта того.

Натомість вона пропонує не економити на багажній бирці та придбати таку, що не перевернеться під час прогулянки аеропортом. Якщо ваш багаж загубиться, людина, що його знайде, все одно відкриє бирку, тож вам необов'язково робити її дуже помітною та очевидною.

