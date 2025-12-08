Якщо під час зимового відпочинку у Європі на Різдво та Новий рік ви хочете насолодитися холодом та снігом, країну для відпустки варто обирати уважно. Адже є кілька місць, де навіть взимку дуже тепло, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lonely Planet.

Де в Європі не буде снігу на Новий рік?

Португалія

Особливо тепле місто у Португалії – це Алгарве. Воно може похвалитися понад 300 сонячними днями на рік, і сніг там дуже малоймовірний – адже навіть біля моря температура не опускається взимку нижче, ніж до 14 градусів.

Мальта

Влітку на Мальті може бути спекотно, але й взимку температура не падає дуже сильно. Навіть у холодні дні можна очікувати близько 10 градусів та повної відсутності снігу. Втім, зимова Мальта ідеально підходить для прогулянок неймовірними зеленими ландшафтами, відвідин давніх храмів та навіть скелелазіння.

Кіпр

Кіпр славиться понад 340 сонячними днями на рік. І якщо ви хочете тепла серед зими, острів стане чудовим варіантом. А ось для того, аби насолодитися снігом, він не підходить, адже температура там зазвичай не опускається нижче, ніж 17 градусів, пише Cyprus Weather.



На Кіпрі тепло навіть взимку / Фото Pexels

Іспанія

Багато регіонів Іспанії – це популярні курорти, і недарма, адже протягом більшої частини року там тепло. Незалежно від того, чи ви відправитеся на Балеарські острови, чи на Канарські, чи поїдете у Севілью, там буде тепло і на початку січня.

Греція

В північних регіонах Греції, ймовірно, вдасться побачити сніг, а ось на популярних туристичних точках буде тепло навіть у розпал зими. Зокрема, на Криті температура опускається в січні лише до 16 градусів.

Що ще потрібно знати туристам?