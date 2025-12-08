Если во время зимнего отдыха в Европе на Рождество и Новый год вы хотите насладиться холодом и снегом, страну для отпуска стоит выбирать внимательно. Ведь есть несколько мест, где даже зимой очень тепло, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lonely Planet.

Интересно "Всех бесит во Франции": украинка рассказала о неожиданном нюансе жизни в стране

Где в Европе не будет снега на Новый год?

Португалия

Особенно теплый город в Португалии – это Алгарве. Он может похвастаться более 300 солнечными днями в год, и снег там очень маловероятен – ведь даже у моря температура не опускается зимой ниже, чем до 14 градусов.

Мальта

Летом на Мальте может быть жарко, но и зимой температура не падает очень сильно. Даже в холодные дни можно ожидать около 10 градусов и полного отсутствия снега. Впрочем, зимняя Мальта идеально подходит для прогулок невероятными зелеными ландшафтами, посещения древних храмов и даже скалолазания.

Кипр

Кипр славится более 340 солнечными днями в год. И если вы хотите тепла среди зимы, остров станет отличным вариантом. А вот для того, чтобы насладиться снегом, он не подходит, ведь температура там обычно не опускается ниже, чем 17 градусов, пишет Cyprus Weather.



На Кипре тепло даже зимой / Фото Pexels

Испания

Многие регионы Испании – это популярные курорты, и недаром, ведь в течение большей части года там тепло. Независимо от того, или вы отправитесь на Балеарские острова, или на Канарские, или поедете в Севилью, там будет тепло и в начале января.

Греция

В северных регионах Греции, вероятно, удастся увидеть снег, а вот на популярных туристических точках будет тепло даже в разгар зимы. В частности, на Крите температура опускается в январе лишь до 16 градусов.

Что еще нужно знать туристам?