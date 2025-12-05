В течение почти половины века в Таиланде было запрещено продавать алкоголь во второй половине дня – и уже сейчас этот закон отменен, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему в Таиланде существовал запрет на алкоголь?

Закон, запрещающий продавать алкоголь с 14:00 до 17:00 ввели еще в 1972 году – и главным образом он существовал для того, чтобы избежать употребления алкоголя государственными служащими в рабочее время. Впрочем, это ограничение уже давно раздражает туристов страны, известной своими яркими вечеринками.

Поэтому за несколько недель до Рождества и Нового года, что является пиковыми для туризма в Таиланде, страна решила ослабить запрет. В течение следующих 180 дней продавать алкоголь можно будет с 11:00 до полуночи, а тем временем специальный комитет будет изучать влияние ослабления запрета.

Еще несколько дней назад нарушители запрета могли получить немалый штраф в размере до 10 000 бат, то есть 313 долларов США. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, занявший должность в сентябре, пообещал вернуть туристов в страну и восстановить экономику.

В прошлом были опасения, что государственные служащие тайно будут выходить выпить, но сейчас другие времена,

– заявил он.

Кроме того, в международных аэропортах разрешено продавать алкоголь вне разрешенного времени как исключение, пишет Bangkok Post.

Что еще нужно знать туристам?