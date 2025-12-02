На Балеарских островах объявили, что начнут мониторинг уровня заполненности пляжей – для этого на Майорке, Ибице и Менорке будут устанавливать специальные датчики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем на пляжах Испании устанавливают датчики?

Испания – это очень популярная страна, пляжи которой ежегодно посещают миллионы туристов. И для того, чтобы максимально точно оценить уровень заполненности популярных пляжей, правительство Балеарских островов планирует потратить 4 миллиона евро на установку датчиков. Их разместят на 150 пляжах наиболее известных курортов – на Ибице, Майорке и Менорке.

В течение этого лета пилотные испытания проекта уже провели на трех пляжах. И основная проблема заключается в сборе данных на длинных пляжах и в уютных бухтах, расположенных далеко от городов.

Датчик собирает данные, но он должен иметь возможность их передавать. В городах это легко, но в естественной среде все не так,

– заявил автор инициативы Микель Кардона.

Эти датчики помогут создать приблизительную оценку загруженности пляжей в режиме реального времени. Это поможет не только правительству, но и туристам – данные с датчиков будут публиковать на сайте и в приложении, поэтому перед выходом к морю можно будет проверить, или пляж очень заполнен, и выбрать оптимальный вариант, пишет Mallorca Daily Bulletin.

Правительство островов надеется, что это поможет регулировать поток туристов и предотвратить перегрузку пляжей.

Интересно! Чрезмерный туризм в Испании – это уже не новость. Только в течение 2024 года популярный испанский архипелаг посетили 18,7 миллиона туристов. А вот в этом году ожидается, что эта цифра достигнет более 19 миллионов.