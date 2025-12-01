Впервые самое чистое озеро в мире заметил Нгати Апа, представитель племени маори иви – он назвал его Ротомайревенуа, что означает "озеро мирных земель". Там очищали кости умерших, ведь верили, что это обеспечит безопасное путешествие на родину предков маори, Гавайи, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Сейчас туристы, проходящие через национальный парк Нельсон-Лейкс на южном острове Новой Зеландии, отмечают необычный цвет и эфемерную атмосферу озера. Впрочем, ученые обнаружили необычайную чистоту озера лишь около 10 лет назад – там можно увидеть на 70 – 80 метров в глубину.

И одно это делает озеро "визуально самой чистой пресноводной водой из зарегистрированных".

Почему туристам нужно "вытирать ноги" перед посещением озера?

Наибольшее беспокойство у ученых сейчас вызывает распространение линдавии – микроскопической водоросли, известной также под названиями "озерный снег" или "озерные сопли". Существует риск, что эти водоросли могут попасть в озеро по тропе на ботинках туристов или в их бутылках с водой.

В Новой Зеландии линдавия является инвазивным видом, что, вероятнее всего, попал в страну из Северной Америки – возможно, через рыболовные снасти. Первые записи об этой водоросли датируются в стране 2000-ми годами, и с того времени она уже достаточно широко распространилась.

В основном переносят ее люди: команда исследователей в Новой Зеландии собирала и тестировала осадок из 380 озер в стране, и единственные, в которых обнаружили водоросли, были теми, что являются легкодоступными для человека. И всего одна маленькая частичка водоросли может навсегда изменить экологию озера.

Неизвестно, токсичны ли эти водоросли для человека, но они выделяют вязкие длинные волокна, напоминающие слизь, и в концентрированном состоянии он может стать проблемой: он засоряет лески, фильтры лодок и гидроэлектрические системы.

А вот в случае с самым чистым озером мира водоросли могут затмить исключительную прозрачность.

Между тем с 2013 года, когда появились первые исследования исключительного озера, количество туристов к нему увеличилось вдвое. Многие тратят дни, а то и недели, чтобы добраться до него – а это значит, что риски заражения водорослями очень высоки.

Поэтому перед тем, как приблизиться к озеру, туристы обязаны почистить обувь. Конечно же, касаться воды и плавать в озере запрещено, пишет Nelson Tasman.

