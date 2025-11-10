Какая ситуация в национальном парке сейчас – расскажет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что происходит в национальном парке Тонгариро?
Пожар разгорелся в центральной части Северного острова, охватив примерно 2 500 гектаров территории парка. Сейчас уже создали зону эвакуации: десятки туристов и жителей близлежащих сел были вынуждены покинуть свои локации из-за угрозы распространения огня и плотного столба дыма.
Очевидцы уже назвали пожар настоящим адом, а в соцсетях пишут "добро пожаловать в Мордор".
Что известно о национальном парке?
Локация национального парка Тонгариро известна не только своей природой, но и тем, что именно здесь – на фоне гор и лавовых полей – снималась культовая трилогия "Властелин колец". Для туристов это место стало не только видом, но и символом – поэтому масштабный пожар может иметь последствия и для международного туризма.
Операция по тушению: последние новости
Как пишет Xinhua News, в тушении участвуют многочисленные наземные и воздушные силы: вертолеты, самолеты, пожарные бригады уже работают в зоне. Однако пока пожар локализован лишь на частичном уровне – около 20% площади контролируется.
Пожар разгорелся в центральной части Северного острова / Фото Xinhua News
Самый сильный за последние 60 лет лесной пожар в Новой Зеландии
- В феврале 2019 году мы писали, что в Новой Зеландии разгорелся самый сильный лесной пожар за последние 60 лет. Огонь, который начался вблизи города Вейрау-Вэлли (Wakefield) в регионе Тасман, уничтожил тысячи гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Тогда пожар охватил более 2 300 гектаров территории.
- В операции по тушению участвовали более 150 пожарных, 23 вертолета и 2 самолета. Это была крупнейшая воздушная операция в истории страны на тот момент.