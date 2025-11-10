Яка ситуація у національному парку зараз – розкаже 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також У Буковелі горить готель: евакуйовано 70 людей

Що відбувається у національному парку Тонґаріро?

Пожежа розгорілася у центральній частині Північного острова, охопивши приблизно 2 500 гектарів території парку. Наразі вже створили зону евакуації: десятки туристів і мешканців прилеглих сіл були змушені залишити свої локації через загрозу поширення вогню та щільний стовп диму.

Очевидці вже назвали пожежу справжнім пеклом, а у соцмережах пишуть "ласкаво просимо до Мор­до­ру".

Що відомо про національний парк?

Локація національного парку Тонґаріро відома не лише своєю природою, а й тим, що саме тут – на тлі гір та лавових полів – знімалася культова трилогія "Володар перснів". Для туристів це місце стало не лише краєвидом, а й символом – тож масштабна пожежа може мати наслідки і для міжнародного туризму.

Операція з гасіння: останні новини

Як пише Xinhua News, у гасінні беруть участь численні наземні та повітряні сили: гелікоптери, літаки, пожежні бригади вже працюють у зоні. Проте наразі пожежа локалізована лише на частковому рівні – близько 20% площі контрольовано.



Пожежа розгорілася у центральній частині Північного острова / Фото Xinhua News

Найсильніша за останні 60 років лісова пожежа у Новій Зеландії