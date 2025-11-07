Причины возгорания неизвестны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и ГСЧС.
Смотрите также Чугуев массированно атаковали дронами: масштабные пожары до сих пор тушат
Что известно о пожаре в Буковеле?
В Буковеле горит один из местных отелей. Местные телеграмм-каналы указывают, что это отель Premium Club SPA. Очевидцы публикуют видео.
В ГСЧС сообщили, что вспыхнула кровля здания около 15:00. Эвакуировали 70 человек, пострадавших нет. На месте работают пожарные.
В Буковеле горит отель: смотрите видео
Горит отель Premium Club SPA: смотрите видео
Пожар в Буковеле: смотрите видео
Отель Premium Club SPA горит в Буковеле: смотрите видео
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция
В Ивано-Франковске в офисном помещении в Ивано-Франковске в офисном помещении взорвалась зарядная станция, в результате чего два человека травмированы, а 40 эвакуированы.
Пожар, охвативший 20 квадратных метров помещения, потушили 25 спасателей и 6 специальных автомобилей. Причина и обстоятельства этого события выясняются специалистами.