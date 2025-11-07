Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Смотрите также Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза
Какие последствия массированной атаки беспилотниками по Харьковщине?
В ночь на 7 ноября оккупанты направили на Чугуев много дронов. Точное количество в ГСЧС не назвали, но известно, что возникли масштабные пожары.
Последствия атаки на Чугуев / Фото ГСЧС
Враг атаковал Чугуев ударными БПЛА. В результате попаданий загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения. Пламя охватило около 2000 квадратных метров, но спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели еще работают на месте вместе с правоохранителями и коммунальными службами. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Показываем Чугуев на карте
Куда еще ударили россияне?
Под ударом в очередной раз оказалась энергетика Одесской области. Там тоже без пострадавших, но есть попадания. В результате атаки повреждены также складские помещения и админздание.
Вечером 6 ноября россияне ударили по дороге на Сумской области, где было оживленное движение. Повреждена одна машина.
Запорожье поздно вечером атаковали КАБы, повреждены дома и детский сад.