Какие последствия массированной атаки беспилотниками по Харьковщине?

В ночь на 7 ноября оккупанты направили на Чугуев много дронов. Точное количество в ГСЧС не назвали, но известно, что возникли масштабные пожары.

Последствия атаки на Чугуев / Фото ГСЧС

Враг атаковал Чугуев ударными БПЛА. В результате попаданий загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения. Пламя охватило около 2000 квадратных метров, но спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели еще работают на месте вместе с правоохранителями и коммунальными службами. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

