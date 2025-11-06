Если в Вашей области объявлена Воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Для каких областей есть угроза атаки?
Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Группа БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину. БпЛА на Сумщине курсом на/против Тростянца. Группа БпЛА с Харьковщины курсом на Днепропетровщину. БпЛА в направлении Полтавы с северо-востока.
