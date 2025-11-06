Сообщение о взрыве в одном из офисных помещений Ивано-Франковска поступило 6 ноября в 13:14. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковское ГСЧС.

Почему взорвалось офисное помещение?

По информации Службы спасения, пожар вспыхнул в результате взрыва зарядной станции. Огонь охватил около 20 квадратных метров помещения. Известно о двух раненых, еще 40 человек пришлось эвакуировать из здания.

Для ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и 6 специальных автомобилей. Около 13:32 огонь удалось потушить. Служба спасения сообщает, что причина и обстоятельства этого события выясняются специалистами.

В то же время спасатели призывают граждан соблюдать правила использования электроприборов и зарядных станций – не оставлять их без присмотра и использовать только сертифицированное оборудование.

