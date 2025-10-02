Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Какова причина взрыва во Львове?
Во Львове на улице Кокорудзы, 12 в квартире произошел взрыв газа. По предварительным данным, разрушена одна квартира. Пострадала женщина, которой медики оказывают помощь.
По данным городских властей, соседние квартиры также получили повреждения – там выбило окна. На месте происшествия работают спасатели, полиция и представители ЖКХ.
Как сообщила ГСЧС Львовщины в комментарии 24 Каналу, подразделения выехали к месту происшествия. Информация проверяется.
Последствия взрыва газа во Львове / Фото из фейсбука Андрея Москаленко
Местные паблики писали, что при взрыве пострадали школы, однако эти сообщения опровергли.
Детей эвакуировали во двор, поскольку рядом был слышен звук взрыва,
– сообщили в горсовете.
Газоснабжение в доме уже перекрыли. Учеба для школьников возобновится.
