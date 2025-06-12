Инцидент произошел в садике на улице Княгини Ольги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Во Львове произошел взрыв в детском саду

Местные телеграмм-каналы Львова пишут о взрыве и утечке газа в детском саду. Судя по словам очевидцев, на месте работают 3 пожарные машины, 2 скорые и полиция.

В комментарии 24 Каналу в ГСЧС Львовской области подтвердили, что действительно был вызов спасателей на место происшествия. Однако уже на месте вызова выяснилось, что привлекать спасателей не было необходимости.



Фото очевидцев с места происшествия / Соцсети

Напомним, двое 12-летних ребят получили поражение электрическим током на крыше грузового вагона в Нежинском районе, один из них госпитализирован с тяжелыми ожогами. Им помогли спасатели. Работники полиции расследуют обстоятельства происшествия и призывают родителей контролировать досуг детей и постоянно напоминать им, что железная дорога – не место для развлечений.